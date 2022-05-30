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الصباح السياسي

الخطر القادم من الجارة الشرقية

منذ 5 دقائق
الانفصاليون يتبنون مخططات هجمات انتحارية من تراب الجزائر على مدن في الصحراء زج جنرالات الجزائر بـ “بوليساريو” في متاهة لعبة مزدوجة بين قصر المرادية والجماعات المسلحة في المنطقة، إذ دخلت الجبهة الانفصالية دائرة الخطر الإرهابي، بإعلان أحد قيادييها عن التخطيط لشن هجمات انتحارية على مدن في الأقاليم الجنوبية، ولم يجدأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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