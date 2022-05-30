الصباح السياسي
التورط في تجارة التهريب والمخدرات
غوتيريس أكد أن ميليشيات الجبهة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحرية التنقل طردت القوات المسلحة الملكية، قطاع الطرق من جماعة بوليساريو، الذين أرادوا فرض منطق العصابات والتنظيمات الإرهابية، عبر التحكم في معبر الكركرات، قصد تحويله إلى فضاء لبيع السلع الممنوعة دوليا من المخدرات إلى السلاح، والاتجار الدولي في البشر، ونقل الأموال والسماحأكمل القراءة »
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