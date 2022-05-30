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الصباح السياسي

بوليساريو… حاضنة الإرهاب

منذ دقيقتين
المغرب يعري جرائم الجزائر في تندوف ويكشف خطرها على المنطقة أكد عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن تواطؤ “بوليساريو” مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، بات أمرا ثابتا، مؤكدا المسؤولية الدولية المباشرة للجزائر، في التجنيد القسري للأطفال فوق أراضيها. ولم يترك هلال أي فرصة لفضح جبهةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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