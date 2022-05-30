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جنس جماعي يطيح بـ”اولاد الفشوش”

منذ ساعتين
لم تنته حفلة ماجنة لـ”اولاد الفشوش”، تخللتها طقوس فاضحة وجنس جماعي “بسلام”، كما الأمر لسهرات سابقة، أول أمس (السبت)، إذ أوقف 11 شابا وخمس فتيات في كمين أمني لحظات بعد مغادرتهم الفيلا، في حين لاذ آخرون بالفرار، من بينهم صاحبها. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الفرقة الجنائية الولائية، ستحيل الموقوفين، اليومأكمل القراءة »


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