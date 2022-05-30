الأولى
جنس جماعي يطيح بـ”اولاد الفشوش”
لم تنته حفلة ماجنة لـ”اولاد الفشوش”، تخللتها طقوس فاضحة وجنس جماعي “بسلام”، كما الأمر لسهرات سابقة، أول أمس (السبت)، إذ أوقف 11 شابا وخمس فتيات في كمين أمني لحظات بعد مغادرتهم الفيلا، في حين لاذ آخرون بالفرار، من بينهم صاحبها. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الفرقة الجنائية الولائية، ستحيل الموقوفين، اليومأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا