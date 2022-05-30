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سفير: الجماعات تخسر 300 مليار في المحاكم
المدير العام للجماعات قال إن المنتخبين يتحملون المسؤولية بسبب تراخيهم في تطبيق القانون قال خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، إن عدد الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية بلغ إلى غاية نهاية 2021، 1935 ملفا تنفيذيا، بغلاف مالي يتجاوز 300 مليار سنتيم، مضيفا أن الأحكام القضائيةأكمل القراءة »
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