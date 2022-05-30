افتتاحية
الكأس لنا
بأي طريقة، وبكل الطرق، ينبغي أن تكون الكأس لنا. يجب أن تبقى الكأس هنا، نلتقط معها صورا للتاريخ والذكرى قرب مسجد الحسن الثاني، وبجانب صومعة حسان وجامع الفنا والكتبية، وضريح مولاي إدريس بفاس وأسوار مولاي إسماعيل في مكناس، وفي سفوح جبال الأطلس الشامخة…وعلى رمال الصحراء المغربية. هنا ستُكتب صفحة جديدةأكمل القراءة »
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