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الصباح السياسي

الرودانـي: أدلـة تـورط الميليشيـات

منذ 7 دقائق
الباحث أكد أن 3 آلاف عنصر نشيط في شبكات وارتباطات إرهابية بالساحل والصحراء قال الدكتور الشرقاوي الروداني، خبير معهد الدراسات الإستراتيجية لمحاربة الإرهاب، إن التحريات الميدانية أكدت وجود علاقة وطيدة بين منظمات إرهابية ، وميليشيات بوليساريو، عبر منظمات متطرفة جزائرية. وأكد الشرقاوي الروداني في حوار مع « الصباح» أن أغلبأكمل القراءة »


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