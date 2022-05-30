الصباح السياسي
الرودانـي: أدلـة تـورط الميليشيـات
الباحث أكد أن 3 آلاف عنصر نشيط في شبكات وارتباطات إرهابية بالساحل والصحراء قال الدكتور الشرقاوي الروداني، خبير معهد الدراسات الإستراتيجية لمحاربة الإرهاب، إن التحريات الميدانية أكدت وجود علاقة وطيدة بين منظمات إرهابية ، وميليشيات بوليساريو، عبر منظمات متطرفة جزائرية. وأكد الشرقاوي الروداني في حوار مع « الصباح» أن أغلبأكمل القراءة »
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