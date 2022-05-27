بالفيديو.. استقبال تبون بالبيض والطماطم في إيطاليا

على هامش زيارة الرئيس الجزائري لإيطاليا، اليوم (الخميس)، أقام أعضاء الجالية الجزائرية، وقفة احتجاجية بالقرب من مقر رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي في روما، تنديدا بحكم العسكر.

وطالب المتظاهرون، حسب ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بإقامة “دولة مدنية غير عسكرية” في الجزائر، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي المعتقلين في السجون الجزائرية، مرددين شعار “تبون مزور جابوه العسكر ماكاش الشرعية”.

واعتقلت الشرطة الإيطالية اثنين من النشطاء، قاما برشق موكب الرئيس الجزائري بالبيض والطماطم أثناء خروجه من القصر الرئاسي، فاحتج آخرون أمام باب مركز الشرطة، ملطخين صورة عبد المجيد تبون بالبيض والطماطم، ليتم إطلاق سراح المعتقلين في وقت لاحق.

(ي.ع)