لدواعي أمنية … بعثة الأهلي تغلق وسط البيضاء !

شهد شارع الجيش الملكي، القريب من محطة القطار الميناء بالبيضاء، اكتظاظا غير معهود، وغضبا لبعض المواطنين، بسبب إغلاق بعض الأزقة المقابلة للشارع.

وعند استفسار بعض رجال الأمن الذين طوقوا المكان، فإنهم عمدوا إلى إغلاق زقاق كان يؤدي بالمواطنين إلى أبواب محطة القطار، بسبب وجود بعثة نادي الأهلي المصري بأحد الفنادق المجاورة للمحطة، قبل مواجهة الوداد الرياضي في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بعد غد السبت.

واستغرب بعض المارة عن سبب كل هذه الهالة الأمنية، ومنع مرور الأشخاص على بعد أمتار من الفندق الذي يمكث فيه الفريق المصري، واعتبروا ذلك مبالغ فيه.

ويحمي عشرات الأمنيين الفندق الذي يوجد فيه الأهلي خوفا من تسلل بعض الأنصار إليه ولقاء لاعبي ومسؤولي الفريق المصري.