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الصباح الفني

العراقي‭ ‬يصور‭ “‬أوما‭ ‬لولو‭” ‬بفاس

منذ 12 دقيقة
مشهد‭ ‬من‭ ‬الفيلم‭   (‬خاص‭)‬
الفيلم‭ ‬يتناول‭ ‬تاريخ‭ ‬مقاومة‭ ‬الاستعمار‭ ‬الفرنسي‭ ‬بالمغرب يواصل‭ ‬المخرج‭ ‬السينمائي‭ ‬عبد‭ ‬الحي‭ ‬العراقي،‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين‭ ‬تصوير‭ ‬مشاهد‭ ‬فيلمه‭ ‬الروائي‭ ‬الطويل‭ “‬أوما‭ ‬لولو‭” ‬في‭ ‬فضاءات‭ ‬مختلفة‭ ‬بالمدينة‭ ‬العتيقة‭ ‬لفاس،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدة‭ ‬ممثلين‭ ‬مغاربة،‭ ‬بينهم‭ ‬مونية‭ ‬لمكيمل‭ ‬وطارق‭ ‬البخاري‭ ‬ومجيدة‭ ‬بنكيران‭ ‬وأيمن‭ ‬الدريوي‭ ‬ونبيل‭ ‬عاطف‭ ‬ومحمد‭ ‬نعيمان‭ ‬والخمار‭ ‬المريني‭ ‬ونبيل‭ ‬المتيوي‭ ‬وحميد‭أكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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