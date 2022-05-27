الصباح الفني
العراقي يصور “أوما لولو” بفاس
الفيلم يتناول تاريخ مقاومة الاستعمار الفرنسي بالمغرب يواصل المخرج السينمائي عبد الحي العراقي، منذ أسبوعين تصوير مشاهد فيلمه الروائي الطويل “أوما لولو” في فضاءات مختلفة بالمدينة العتيقة لفاس، بمشاركة عدة ممثلين مغاربة، بينهم مونية لمكيمل وطارق البخاري ومجيدة بنكيران وأيمن الدريوي ونبيل عاطف ومحمد نعيمان والخمار المريني ونبيل المتيوي وحميدأكمل القراءة »
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