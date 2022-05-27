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وطنية

بركة‭ ‬يستنجد‭ ‬بالداكي

منذ 44 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭   (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
توعدا‭ ‬المتلاعبين‭ ‬بالأملاك‭ ‬العمومية‭ ‬بالملاحقة‭ ‬القضائية‭ ‬ استنجد‭ ‬نزار‭ ‬بركة،‭ ‬وزير‭ ‬التجهيز‭ ‬والماء،‭ ‬بلحسن‭ ‬الداكي،‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬لمحاربة‭ ‬مافيا‭ ‬الملك‭ ‬العام‭ ‬للدولة،‭ ‬بعدما‭ ‬تمادت‭ ‬شخصيات‭ “‬نافذة‭” ‬وغيرها‭ ‬في‭ ‬الإجهاز‭ ‬على‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬العمومية،‭ ‬بالاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الملك‭ ‬البحري،‭ ‬واستغلال‭ ‬مقالع‭ ‬رمال‭ ‬بدون‭ ‬وجه‭ ‬حق،‭ ‬وسرقتها،‭ ‬والزيادة‭ ‬في‭ ‬المساحة‭ ‬المرخص‭ ‬باحتلالها‭أكمل القراءة »


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