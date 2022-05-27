وطنية
بركة يستنجد بالداكي
توعدا المتلاعبين بالأملاك العمومية بالملاحقة القضائية استنجد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بلحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، لمحاربة مافيا الملك العام للدولة، بعدما تمادت شخصيات “نافذة” وغيرها في الإجهاز على أملاك الدولة العمومية، بالاستيلاء على الملك البحري، واستغلال مقالع رمال بدون وجه حق، وسرقتها، والزيادة في المساحة المرخص باحتلالهاأكمل القراءة »
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