وطنية
إصلاحات جذرية تنتظر مكتب الماء والكهرباء
إحداث شركات تنمية جهوية والهبطي يقود إصلاحات بتكليف من لفتيت كلف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، محمد الهبطي، العامل المكلف بالتدبير المفوض بالمديرية العامة للجماعات المحلية، بتنزيل إصلاحات وصفت بالجذرية، تهم أعطاب المكتب الوطني للماء والكهرباء. واقترب العامل نفسه، من الانتهاء من وضع هيكلة وتصور جديدين، من أجل تجاوز كل المشاكلأكمل القراءة »
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