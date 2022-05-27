الصباح الفني
بلمير و”ليلة ولا في الخيال”
وصفت الفنانة رجاء بلمير الحفل الفني، الذي أحيته رفقة شقيقها عمر، أخيرا، ب”ليلة ولا في الخيال”، سيما أنها لم تكن تتوقع كل التجاوب والحب من قبل جمهورها. وكتبت بلمير عن الحفل على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “بالأمس كانت ليلة ولا في الخيال، مرت 8 سنوات ونحن في الوسطأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا