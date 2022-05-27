الرياضة
“باريس سان جيرمان” يا دولة
تفاصيل صفقة بقاء مبابي فجرت جدلا في أوربا ضد الخليفي ومطالب بافتحاص مالية النادي واصل باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيسه القطري ناصر الخليفي، إثارة الجدل، بعدما أقنع كيليان مبابي بتجديد عقده، بعدما قدم له عرضا ماليا مغريا، يستحيل رفضه، رغم أن المهمة كانت تبدو منذ البداية صعبة. وحسب ما جاءأكمل القراءة »
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