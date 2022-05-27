اذاعة وتلفزيون
تدخلات “سرية” لمساعدة فنانين
بنسعيد قال إنها تتم حفظا لكرامتهم وصورتهم أمام الجمهور أكد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن وزارته تقوم بمساعدة الفنانين عبر تحمل نفقات الاستشفاء لعدد كبير منهم، مع الحرص على سرية هذه التدخلات حفظا لكرامة الفنان وصورته أمام الجمهور. وأوضح بنسعيد خلال أجوبة جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، أنه بالإضافةأكمل القراءة »
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