الصباح الفني
حفل أندلسي إيبيري بالبيضاء
يحتضن قصر المشور بحي الأحباس بالبيضاء، مساء غد (السبت)، حفلا فنيا أندلسيا تنظمه الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية بشراكة مع السفارة الإسبانية بالمغرب، يقدم فيه فنانون مغاربة وإيبيريون لوحة فنية أندلسية تمزج بين الألوان الموسيقية للحضارتين. وحسب المنظمين فإن روح مدريد،إشبيلية، طنجة وتطوان ستكون حاضرة في البيضاء لتكريم ألوانأكمل القراءة »
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