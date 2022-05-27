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الصباح الفني

حفل‭ ‬أندلسي‭ ‬إيبيري‭ ‬بالبيضاء

منذ 12 دقيقة
فرقة‭ ‬متيوي‭ ‬تشارك‭ ‬بالتظاهرة‭ (‬خاص‭)‬
يحتضن‭ ‬قصر‭ ‬المشور‭ ‬بحي‭ ‬الأحباس‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬مساء‭ ‬غد‭ (‬السبت‭)‬،‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‭ ‬أندلسيا‭ ‬تنظمه‭ ‬الجمعية‭ ‬المغربية‭ ‬للموسيقى‭ ‬الأندلسية‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬الإسبانية‭ ‬بالمغرب،‭ ‬يقدم‭ ‬فيه‭ ‬فنانون‭ ‬مغاربة‭ ‬وإيبيريون‭ ‬لوحة‭ ‬فنية‭ ‬أندلسية‭ ‬تمزج‭ ‬بين‭ ‬الألوان‭ ‬الموسيقية‭ ‬للحضارتين‭.   ‬ وحسب‭ ‬المنظمين‭ ‬فإن‭ ‬روح‭ ‬مدريد،إشبيلية،‭ ‬طنجة‭ ‬وتطوان‭ ‬ستكون‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬البيضاء‭ ‬لتكريم‭ ‬ألوان‭أكمل القراءة »


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