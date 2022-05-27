الصباح الفني
الناجي يشكر جمهوره
وجه الممثل أمين الناجي رسالة شكر إلى جمهوره، الذي تابع مجموعة من الأعمال التي شارك فيها خلال رمضان الماضي على عدة قنوات وحظيت باستحسانه. وقال الناجي في رسالة نشرها على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، “صباح الخير أحبائي، لقد استغرقت الوقت الكافي لقراءة تعليقاتهم ورسائلكم المحفزة والمشجعة وأيضا ردود أفعالكمأكمل القراءة »
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