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وطنية

هيلتون‭ ‬في‭ ‬مارينا‭ ‬أكادير

منذ 52 ثانية
المؤسسة الفندقية ستفتتح في 2023 (خاص)
يتكون‭ ‬الفندق‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬228‭ ‬غرفة‭ ‬وأجنحة‭ ‬وشقق أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬مارينا‭ ‬أكادير‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬افتتاح‭ “‬DoubleTree by Hilton‭” ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬السياحي‭ ‬لمارينا‭ ‬أكادير،‭ ‬عقب‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬هيلتون‭ ‬بحضور‭ ‬يوكيم‭ ‬جان‭ ‬سليفر،‭ ‬رئيس‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬لمجموعة‭ ‬هيلتون‭ ‬للفنادق‭ ‬والمنتجعات،‭ ‬وزايد‭ ‬علي،‭ ‬رئيس‭ ‬مارينا‭ ‬أكادير‭.‬ وتندرج‭ ‬الشراكة‭أكمل القراءة »


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منذ 52 ثانية


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