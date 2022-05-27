وطنية
هيلتون في مارينا أكادير
يتكون الفندق الجديد من 228 غرفة وأجنحة وشقق أعلنت شركة مارينا أكادير عن قرب افتتاح “DoubleTree by Hilton” في الموقع السياحي لمارينا أكادير، عقب توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة هيلتون بحضور يوكيم جان سليفر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة هيلتون للفنادق والمنتجعات، وزايد علي، رئيس مارينا أكادير. وتندرج الشراكةأكمل القراءة »
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