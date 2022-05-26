أســــــرة
الارتباك قبل الامتحانات… الورطة
لكفي قالت إن تأثيراته النفسية على المراهق تدخله في دوامة من الخوف يجد الكثير من المراهقين، سيما خلال فترة الاستعداد للامتحانات، صعوبة في التركيز، وغالبا ما يعانون تشتت الانتباه، وهو ما يمكن أن يؤثر عليهم سلبا، ويجعلهم وسط دوامة كبيرة. وفي هذا الصدد، قالت ليلى لكفي الفيلالي اختصاصية تربوية بيداغوجية،أكمل القراءة »
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