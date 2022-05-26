وطنية
وهبي يحدد تبعية كتابة الضبط
أقر مشروع التنظيم القضائي، الذي صودق عليه ضمن القراءة الثانية، تبعية رئيس كتابة الضبط ورئيس النيابة العامة في مهامهما الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة وزير العدل ولإشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة في ما يتعلق بمهامهما القضائية. ومن النقاط التي تضمنها المشروع، حسب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تلك المتعلقة بالتفتيش، إذ فرقأكمل القراءة »
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