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الفنانون الشباب: “بغينا فلوسنا”
انتقدوا ضغط النقابات على الوزارة من أجل بسط سيطرتها على حقوق المؤلفين وجد الكثير من الفنانين الشباب، الذين يحققون نسب استماع ومشاهدة عالية، سواء تعلق الأمر بالمنصات مدفوعة الأجر، أو بالإذاعات والمقاهي والعلب الليلية، وغيرها من أماكن عرض الأغاني والمصنفات الفنية، أنفسهم مجبرين على الخروج إلى العلن، والمطالبة بتمكينهمأكمل القراءة »
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