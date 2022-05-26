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الفنانون‭ ‬الشباب‭: “‬بغينا‭ ‬فلوسنا‭”‬

منذ 8 دقائق
المجلس الأعلى للحسابات أقر بوجود اختلالات (خاص)
انتقدوا‭ ‬ضغط‭ ‬النقابات‭ ‬على‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بسط‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المؤلفين‭ ‬ وجد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الشباب،‭ ‬الذين‭ ‬يحققون‭ ‬نسب‭ ‬استماع‭ ‬ومشاهدة‭ ‬عالية،‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالمنصات‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر،‭ ‬أو‭ ‬بالإذاعات‭ ‬والمقاهي‭ ‬والعلب‭ ‬الليلية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬عرض‭ ‬الأغاني‭ ‬والمصنفات‭ ‬الفنية،‭ ‬أنفسهم‭ ‬مجبرين‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬إلى‭ ‬العلن،‭ ‬والمطالبة‭ ‬بتمكينهم‭أكمل القراءة »


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