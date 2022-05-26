الصباح الفني
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بريطانية “تتغذى” على خصلات شعرها تعاني طفلة بريطانية حالة وراثية نادرة تجعلها تمزق خصلات شعرها وتأكلها مما تسبب لها في فقدان جزء كبير من شعر رأسها. سيدني ميلر، البالغة من العمر عامين، مصابة بمتلازمة زهرة الربيع والعديد من الحالات الصحية الأخرى التي تعني أنها بحاجة إلى متخصصين لمساعدتها. أكمل القراءة »
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