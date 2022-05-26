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الصباح الفني

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منذ 13 دقيقة
بريطانية‭ “‬تتغذى‭” ‬على‭ ‬خصلات‭ ‬شعرها ‭ ‬تعاني‭ ‬طفلة‭ ‬بريطانية‭ ‬حالة‭ ‬وراثية‭ ‬نادرة‭ ‬تجعلها‭ ‬تمزق‭ ‬خصلات‭ ‬شعرها‭ ‬وتأكلها‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬شعر‭ ‬رأسها‭. ‬سيدني‭ ‬ميلر،‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عامين،‭ ‬مصابة‭ ‬بمتلازمة‭ ‬زهرة‭ ‬الربيع‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الصحية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬أنها‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬متخصصين‭ ‬لمساعدتها‭. ‬أكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة


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