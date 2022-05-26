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وطنية

مليون‭ ‬و600‭ ‬ألف‭ ‬فلاح‭ ‬سيستفيدون‭ ‬من‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭  ‬

منذ 6 دقائق
قال‭ ‬محمد‭ ‬صديقي‭ ‬وزير‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬والتنمية‭ ‬القروية‭ ‬والمياه‭ ‬والغابات،‭ ‬إن‭ ‬مليون‭ ‬و600‭ ‬ألف‭ ‬فلاح،‭ ‬سيستفيدون‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬التأمين‭ ‬الإجباري‭ ‬الأساسي‭ ‬عن‭ ‬المرض‭.‬ وأوضح‭ ‬صديقي،‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬نظمت‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬وتفعيل‭ ‬آلية‭ ‬تعميم‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬لفائدة‭ ‬الفلاحين،‭ ‬أن‭ ‬الورش‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬لتعميم‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لفائدة‭أكمل القراءة »


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