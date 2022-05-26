وطنية
مليون و600 ألف فلاح سيستفيدون من التغطية الصحية
قال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن مليون و600 ألف فلاح، سيستفيدون في خطوة أولى من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأوضح صديقي، خلال ندوة نظمت أول أمس (الأربعاء)، حول تعزيز وتفعيل آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين، أن الورش الإستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدةأكمل القراءة »
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