وطنية
شفيق: لم أتهم أحدا بـ “تشفارت”
نفى عبد الحق شفيق، عضو فريق الأصالة والمعارصة بمجلس النواب، أن يكون وصف أي قيادي من حزبه بالشفار، خلال الاجتماعي الأسبوعي لفريقه المنعقد بالقاعة المغربية الاثنين الماضي. وقال المصدر نفسه، في تصريح ل»الصباح»، إن جهات داخل الحزب تسرب أخبارا مسمومة ومغلوطة للصحافة، قصد الإساءة اليه، والرفع من منسوب التوتر والمكائدأكمل القراءة »
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