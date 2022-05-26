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وطنية

لعزيز‭: ‬الاندماج‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬اليسار

منذ 12 دقيقة
منسق‭ ‬التحالف‭ ‬أكد‭ ‬دعمه‭ ‬لأي‭ ‬مبادرة‭ ‬ترتقي‭ ‬بدور‭ ‬المعارضة‭ ‬البرلمانية أكد‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬لعزيز،‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬حزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الاتحادي‭ ‬ومنسق‭ ‬تحالف‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار،‭ ‬أن‭ ‬صيرورة‭ ‬الاندماج،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬اليساريين‭ ‬والديمقراطيين،‭ ‬الذين‭ ‬يتقاسم‭ ‬معهم‭ ‬قيم ‬ومبادئ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬السياسي‭. ‬وأوضح‭ ‬لعزيز‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭” ‬أنه‭ ‬بعد‭أكمل القراءة »


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