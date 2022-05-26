وطنية
لعزيز: الاندماج لإعادة بناء اليسار
منسق التحالف أكد دعمه لأي مبادرة ترتقي بدور المعارضة البرلمانية أكد عبد السلام لعزيز، أمين عام حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ومنسق تحالف فدرالية اليسار، أن صيرورة الاندماج، يجب أن تكون منفتحة على كل اليساريين والديمقراطيين، الذين يتقاسم معهم قيم ومبادئ هذا المشروع السياسي. وأوضح لعزيز في حوار مع “الصباح” أنه بعدأكمل القراءة »
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