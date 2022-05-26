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“ميثاق”… نقاش الأفكار والمعتقدات
فيلم أمازيغي للمخرج حنين يتنافس على جوائز دولية انتهى المخرج حسين حنين، من تصوير مشاهد فيلمه الأمازيغي الجديد، بعنوان “ميثاق”، ليدخل في منافسة قوية للحصول على عدة جوائز في مهرجانات وطنية ودولية. ويتنافس الشريط الأمازيغي، على الجائزة الكبرى لمهرجان دولي مقام بأمستردام، والمهرجان الهندي “pune short» للفيلم، إلى جانب مهرجان “فانتازيا” المقامأكمل القراءة »
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