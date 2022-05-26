fbpx
منبر

مراهم‭ ‬من‭ ‬نباتات‭ ‬الغابة

منذ 7 دقائق
المقاولة اختارت الاستثمار في أشجار برية (خاص)
الغمازي‭ ‬جمعوية‭ ‬استثمرت‭ ‬في‭ ‬نباتات‭ ‬لإنتاج‭ ‬مواد‭ ‬تجميل‭ ‬وعلاج‭ ‬الفطريات‭ ‬وأنواع‭ ‬من‭ ‬الخل راكمت‭ ‬الجمعوية‭ ‬الشابة‭ ‬فاطمة‭ ‬الغمازي،‭ ‬تجربة‭ ‬محترمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إنتاج‭ ‬زيوت‭ ‬طبيعية‭ ‬ومواد‭ ‬تجميل‭ ‬ومراهم‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬فواكه‭ ‬الغابة،‭ ‬مراهنة‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬تعاونية‭ ‬ترأسها‭ ‬بوحدة‭ ‬خاصة،‭ ‬وتطوير‭ ‬المشروع‭ ‬بمسقط‭ ‬رأسها‭ ‬بجماعة‭ ‬عين‭ ‬مديونة‭ ‬بتاونات،‭ ‬تشجيعا‭ ‬للمرأة‭ ‬القروية‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة