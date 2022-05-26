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مراهم من نباتات الغابة
الغمازي جمعوية استثمرت في نباتات لإنتاج مواد تجميل وعلاج الفطريات وأنواع من الخل راكمت الجمعوية الشابة فاطمة الغمازي، تجربة محترمة في مجال إنتاج زيوت طبيعية ومواد تجميل ومراهم مختلفة من فواكه الغابة، مراهنة على تجهيز تعاونية ترأسها بوحدة خاصة، وتطوير المشروع بمسقط رأسها بجماعة عين مديونة بتاونات، تشجيعا للمرأة القرويةأكمل القراءة »
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