الرياضة
محفوظ يخرق حجر المنخرطين
رئيس الرجاء واصل مهامه رغم رفض المنخرطين واصل أنيس محفوظ رئيس الرجاء الرياضي المستقيل، مهامه بإدارة النادي، إذ فسخ عقد عبد المنعم بوطويل، المعار من شباب المحمدية، بسبب غضبه على عدم الاعتماد عليه من قبل المدرب رشيد الطاوسي. وعلمت «الصباح» أن رئيس الفريق الأخضر يواصل مفاوضاته مع لاعبين لتجديد عقودهم،أكمل القراءة »
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