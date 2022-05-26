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حوادث

غرق طفل بمياه سد بالحسيمة

منذ 7 دقائق
انتشلت عناصر الوقاية المدنية، أخيرا، جثة طفل قاصر لقي مصرعه غرقا في مياه سد محمد بن عبد الكريم الخطابي، في الجانب المنتمي ترابيا للجماعة الترابية “إجرمواس” بإقليم الدريوش. وأفادت مصادر متطابقة أن القاصر البالغ من العمر 14 عاما، نزل إلى مياه السد وولجها للسباحة رفقةأصدقائه، بسبب موجة الحرارة التي تشهدهاأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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