الرياضة
تعزيزات قياسية للنهائي
الرقم سيتجاوز 3000 رجل أمن واجتماعات لوضع خطة لمنع الفوضى علمت «الصباح» أن تعزيزات أمنية قياسية في طريقها للبيضاء، قبل نهاية عصبة أبطال إفريقيا، بين الوداد الرياضي والأهلي المصري، المقررة الاثنين المقبل، بملعب محمد الخامس. ومن المنتظر أن يتعزز أمن البيضاء بما يفوق 3000 رجل أمن، من كل القوات والفرق،أكمل القراءة »
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