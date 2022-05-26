fbpx
مجتمع

منعشة عقارية وهمية تربك السلطات

منذ 7 دقائق
ورط أعوان سلطة بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي سيدي مومن، بتواطؤ مع أشخاص آخرين، السلطات الإدارية في مركب سكني للمنازل العشوائية، ظل ينمو بعيدا عن الأعين منذ 2004 إلى أن تحول إلى نقطة سوداء وجب اقتلاعها. وتدخلت القوات العمومية، اخيرا، لإزالة دوار لخباب الذي يضم أكثر من 200 براكة، شيدت فوقأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة