مجتمع
منعشة عقارية وهمية تربك السلطات
ورط أعوان سلطة بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي سيدي مومن، بتواطؤ مع أشخاص آخرين، السلطات الإدارية في مركب سكني للمنازل العشوائية، ظل ينمو بعيدا عن الأعين منذ 2004 إلى أن تحول إلى نقطة سوداء وجب اقتلاعها. وتدخلت القوات العمومية، اخيرا، لإزالة دوار لخباب الذي يضم أكثر من 200 براكة، شيدت فوقأكمل القراءة »
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