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“الأفق البعيد” بالرباط

منذ 7 دقائق
احتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، معرضا للفنان التشكيلي عبد الحكيم الحسينات بعنوان “الأفق البعيد”، والذي نظم في إطار تظاهرة أيام الرباط الإبداعية. وقال الحسينات ل”الصباح” إنها المرة الثانية التي ينظم بها معرضه بالفضاء ذاته، مضيفا أنه من خلال القطع الإبداعية التي اشتغل عليها يدعو الزوار إلى اكتشاف عوالم “ماأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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