الرياضة
بطل أولمبي وعالمي بملتقى الرباط
أعلن النرويجي كارسلن وارهولم، بطل أولمبياد طوكيو والحائز على بطولة العالم مرتين، في سباقات 400 متر حواجز، أن انطلاقة الموسم الرياضي في المسابقات الصيفية في ألعاب القوى، ستكون انطلاقا من الدورة 13 لملتقى محمد السادس الدولي بالرباط في خامس يونيو المقبل. وكشف كارسلن، صاحب الرقم القياسي العالمي في 400 مترأكمل القراءة »
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