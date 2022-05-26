الرياضة
تجمع إعدادي لـ “الريكبي ليغ”
نظمت الجامعة المغربية “للريكبي ليغ 13″ تجمعا إعداديا ببرشيد منذ الأحد الماضي بملعب الحي الحسني، بمشاركة أندية أسود برشيد والاتحاد الرياضي أنفا والنسور السوداء والعالم الرياضي، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن. وشمل البرنامج الإعدادي للتجمع المذكور، المنظم تحت شعار” فصل الربيع للريكبي ليغ”، حصصا نظريةأكمل القراءة »
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