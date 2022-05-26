الرياضة
سايس مطلوب في برشلونة
كشفت مصادر إعلامية إسبانية، أن رومان سايس بات مطلوبا في برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد معه في مرحلة الانتقالات الصيفية. وينتهي عقد سايس مع فريقه الحالي وولفرهامبتون الإنجليزي في 30 يونيو المقبل، ما يسمح له بالانتقال إلى أي ناد آخر. وحسب المصادر نفسها، فإن سايس يعد من بين الخيارات الممكنةأكمل القراءة »
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