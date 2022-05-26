الرياضة
كان: مزراوي حجر الأساس في مشروعنا
الدولي المغربي خضع للفحص الطبي بعد توقيعه للبايرن كشف أوليفر كان، أسطورة كرة القدم الألمانية، أن تعاقد بايرين ميونيخ مع الدولي المغربي نصير مزراوي، يشكل الحجر الأساس للفريق البافاري، من أجل تقوية دفاع الفريق. وأوضح أوليفر كان، المدير العام لبايرين ميونيخ، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الفريقأكمل القراءة »
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