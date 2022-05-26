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الرياضة

أريكتي وبلينكوس يفوزان بسباق أمزميز

منذ 9 دقائق
فاز العداء سعيد أريتكي بسباق 29 كيلومترا، وإيرسا بلينكوس بالسباق ذاته في فئة الإناث، في الدورة الرابعة من لحاق أمزميز الإيكولوجي، المنظم نهاية الأسبوع الماضي. وتألق عزيز إيشو في سباق 19 كيلومترا، باحتلاله المركز الأول، مقابل تتويج أسماء بودوار بسباق السيدات، في حين عرف سباق 9 كيلومترات فوز حمزة أيتأكمل القراءة »


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