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وطنية

تدبير‭ ‬مفوض‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدستوري

منذ 5 دقائق
بعض الأعضاء يستغربون تحكم شخص غريب في التدبير المالي للحزب (أرشيف)
منح‭ ‬صلاحيات‭ ‬صرف‭ ‬النفقات‭ ‬وإبرام‭ ‬الصفقات‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬لأشخاص‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الحزب ندد‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدستوري‭ ‬بما‭ ‬اعتبروه‭ ‬تسليم‭ ‬قيادة‭ “‬الحصان‭” ‬لتدبير‭ ‬مفوض‭ ‬لأشخاص‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الحزب‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬خاصة‭ ‬مملوكة‭ ‬لقيادات‭ ‬حالية،‭ ‬بسبب‭ ‬تحكم‭ ‬المكلفين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬النفقات،‭ ‬بدون‭ ‬حسيب‭ ‬ولا‭ ‬رقيب،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬وضع‭أكمل القراءة »


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