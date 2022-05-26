وطنية
تدبير مفوض للاتحاد الدستوري
منح صلاحيات صرف النفقات وإبرام الصفقات ووضع الخطط والبرامج لأشخاص من خارج الحزب ندد أعضاء من داخل الاتحاد الدستوري بما اعتبروه تسليم قيادة “الحصان” لتدبير مفوض لأشخاص من خارج الحزب يعملون في شركات خاصة مملوكة لقيادات حالية، بسبب تحكم المكلفين الجدد في النفقات، بدون حسيب ولا رقيب، وكذلك في وضعأكمل القراءة »
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