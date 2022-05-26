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الرياضة

“كناوة” يبعدون الديربي عن “دونور”

منذ دقيقة واحدة
المدينة راسلت الجامعة وأخطرتها بصعوبة تأمين المباراة أخطر مسؤولو مجلس مدينة البيضاء جامعة كرة القدم، باستحالة برمجة الديربي البيضاوي، في ملعب محمد الخامس في 19 يونيو المقبل، لتزامن هذا الموعد مع احتضانه مهرجان كناوة. وذكر مصدر مطلع أن الرسالة تضمنت برنامج المهرجان، وأكدت أنه يستحيل تأمين المباراة والمهرجان في آنأكمل القراءة »


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