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أفلام لذوي الاحتياجات الخاصة على “نتفليكس”

منذ 7 دقائق
قالت منصة “نتفليكس” إنها أطلقت باقة جديدة بعنوان “الاحتفاء بالاحتياجات الخاصة وأبعادها”، دعما لتمكين الوصول، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية. ونشرت الشركة تفاصيل عن الباقة، التي تتكون من أكثر من 50 مسلسلا وفيلما تُصور قصص شخصيات من ذوي الاحتياجات الخاصة ونمط حياتهم. وستُتاح الفرصة لأعضاء الشبكة لاستكشاف عالم من الشخصيات والمبدعينأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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