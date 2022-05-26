fbpx
اذاعة وتلفزيون

مهرجان “تركالت” يحتفي بالرحل

منذ 7 دقائق
تنظيم الدورة 11 تحت شعار “الرصانة تراثنا” أعلنت إدارة مهرجان “تركَالت” عن تنظيم موسمه الحادي عشر، بين 28 و30 أكتوبر المقبل، تحت شعار “الرصانة تراثنا”، بعد سنتين من الغياب، بسبب الجائحة، بهدف “اكتشاف سبل التقارب بين الشعوب”. وكشف المنظمون أن المهرجان يجسد “تلاقي مسارات الواحات بالجنوب المغربي، من أجل الاحتفاءأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة