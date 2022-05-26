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مهرجان “تركالت” يحتفي بالرحل
تنظيم الدورة 11 تحت شعار “الرصانة تراثنا” أعلنت إدارة مهرجان “تركَالت” عن تنظيم موسمه الحادي عشر، بين 28 و30 أكتوبر المقبل، تحت شعار “الرصانة تراثنا”، بعد سنتين من الغياب، بسبب الجائحة، بهدف “اكتشاف سبل التقارب بين الشعوب”. وكشف المنظمون أن المهرجان يجسد “تلاقي مسارات الواحات بالجنوب المغربي، من أجل الاحتفاءأكمل القراءة »
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