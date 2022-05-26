حوادث
سنتان لسارق محل تجاري
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا بإدانة متهم، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة بواسطة الكسر والتخدير، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا. وأوقفت عناصر أمنية كانت تؤمن حركة السير والجولان بمدينة البئر الجديد، المتهم وهو في حالة تخديرأكمل القراءة »
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