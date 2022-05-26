وطنية
تعميم “الصابو” بالبيضاء
انتهت مصالح جماعة البيضاء من جرد الدفعة الأولى من الشوارع والمحاج الكبرى بمقاطعات البيضاء، المؤهلة لاستقبال التجهيزات الخاصة بمواقف السيارات ذات العدادات الإلكترونية، أو ما يسمى المحاور الزرقاء. واحتضنت المقاطعات الخارجة عن النظام الإلكتروني لحراسة السيارات، في الأسابيع الماضية، اجتماعات لتأهيل عدد من الشوارع لهذه العملية التي تطمح من ورائهاأكمل القراءة »
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