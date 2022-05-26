الرياضة
شبح فشل الألعاب المتوسطية يربك الجزائر
انسحاب فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من مسابقة الفروسية تلقت الجزائر ضربة موجعة من قبل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بعد إعلان انسحابها من مسابقة الفروسية، بألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقرر إجراؤها بوهران، خلال الفترة الممتدة بين 25 يونيو و5 يوليوز المقبلين. وأصاب انسحاب الوفود الثلاثة اللجنة المنظمة للألعاب المتوسطية المقبلة بالسعار، سيما أنهأكمل القراءة »
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