أســــــرة
نصائح لسيطرة المرأة على غضبها
مدربو التنمية الذاتية ينصحون بحديثها عن أسباب انزعاجها تواجه كثير من النساء صعوبة في الحفاظ على هدوء أعصابهن، وإبقاء درجة انفعالهن تحت السيطرة، سيما عند تعرضهن إلى مواقف مزعجة أو مثيرة للغضب. ونتيجة عدم القدرة على التحكم في مشاعر الغضب يتسبب في مشاكل كبيرة، لأن الانفعال المفرط يزيد من تفاقمأكمل القراءة »
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