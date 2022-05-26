fbpx
أســــــرة

نصائح لسيطرة المرأة على غضبها

منذ 6 دقائق
مدربو التنمية الذاتية ينصحون بحديثها عن أسباب انزعاجها تواجه كثير من النساء صعوبة في الحفاظ على هدوء أعصابهن، وإبقاء درجة انفعالهن تحت السيطرة، سيما عند تعرضهن إلى مواقف مزعجة أو مثيرة للغضب. ونتيجة عدم القدرة على التحكم في مشاعر الغضب يتسبب في مشاكل كبيرة، لأن الانفعال المفرط يزيد من تفاقمأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة