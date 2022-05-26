أســــــرة
الصدق سر نجاح العلاقات
يعتبر الخبراء أنه من أسرار نجاح العلاقات كيفما كانت، الصدق والابتعاد عن الكذب واخفاء الحقيقة. وجاء في دراسات أن الأشخاص الصادقين في علاقاتهم لديهم نسبة توتر وضغط عصبي أقل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التوتر يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة الجسدية والعقلية، ويمكن أن يكون السبب في الإصابة بمشاكلأكمل القراءة »
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