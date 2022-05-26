منبر
دي معاك هادي
حرائق سيشهد فصل الصيف الذي يشرف على الدخول، تسجيل درجات حرارة مرتفعة، الأمر الذي يجعل اندلاع الحرائق أمرا عاديا، غير أنه يمكن تجنب الكثير منها، في الغابات والواحات، إذا ما التزم الزوار بقدر من المسؤولية، ومعروف أن الشباب يقصدون الغابات والأماكن التي يوجد بها الماء والظل، غير أن هذه الزياراتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا