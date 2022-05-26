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دي معاك هادي

منذ 8 دقائق
حرائق سيشهد‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬الدخول،‭ ‬تسجيل‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬مرتفعة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرائق‭ ‬أمرا‭ ‬عاديا،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬تجنب‭ ‬الكثير‭ ‬منها،‭ ‬في‭ ‬الغابات‭ ‬والواحات،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬التزم‭ ‬الزوار‭ ‬بقدر‭ ‬من‭ ‬المسؤولية،‭ ‬ومعروف‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬يقصدون‭ ‬الغابات‭ ‬والأماكن‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬الماء‭ ‬والظل،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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