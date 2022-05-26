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أســــــرة

كيك الطبقات

منذ 6 دقائق
المقادير  “الطبقة الأولى”: بيضتان 5  ملاعق كبيرة من السكر 5  ملاعق كبيرة من الزيت 5 ملاعق كبيرة من الحليب 4 ملاعق كبيرة من الدقيق 1 ملعقة كاكاو مر 16 غراما من خميرة الحلويات فانيلا القليل من الملح “الطبقة الثانية”: 4 كؤوس من ياغورت كأس حليب مجفف 3 ملاعق كبيرة من السكر “الطبقة الثالثة”: نصف لتر حليب 3 ملاعق كبيرةأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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