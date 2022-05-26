أســــــرة
نصائح
< رسم ينصح المختصون في التربية باتباع عدة خطوات أساسية لتنمية مهارة الطفل للرسم، ومنها وضع طاولة للرسم بين الألعاب ومرافقته إلى الطبيعة، لأن خياله يتسع حين يكون وسطها. وينصح كذلك بأن يحرص الآباء على مشاركة طفلهما الرسم في البداية لكي يتعلم، إلى جانب محاولة تعليمه تعابير الوجه من مضحكأكمل القراءة »
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