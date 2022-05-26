الرياضة
كامافينغا: الريال لا يحتفل إلا بالألقاب الكبرى
لاعب الفريق قال إنه يحاول تقليد مودريتش قال الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا، لاعب ريال مدريد، إن الفريق الملكي لا يحتفل إلا بالألقاب الكبيرة. وأوضح كامافينغا في حوار مع صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية، أنه سعيد بالتدرب مع لاعبين كبار، ويحاول تقليد الكرواتي لوكا مودريتش. وأضاف كامافينغا أنه يعي ضرورة تطوره منأكمل القراءة »
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